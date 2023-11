FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Neugeschäft der Fondsbranche in Deutschland hat im dritten Quartal recht gut dem schwächelnden Aktienmarkt getrotzt. Insgesamt verzeichneten die Vermögensverwalter in den Monaten Juli bis September netto Zuflüsse von fast 17,6 Milliarden Euro, wie der Branchenverband BVI am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im Vorquartal hatte das Plus in einem Umfeld steigender Börsen 22,7 Milliarden Euro betragen.

Offenen Spezialfonds flossen im dritten Quartal 8,9 Milliarden Euro zu. Sie erwiesen sich damit erneut als Treiber des Neugeschäfts. Spezialfonds werden für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke aufgelegt.