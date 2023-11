Wie Industrieunternehmen mithilfe von Social Recruiting zum Jahreswechsel passende Fachkräfte gewinnen - Robert Kirs von der Social Media Schwaben GmbH klärt auf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Die Fachkräftegewinnung stellt zahlreiche Unternehmenverschiedenster Branchen immer wieder vor Herausforderungen - zum Jahreswechselist jedoch Abhilfe in Sicht, wie Robert Kirs verrät. Er ist der Geschäftsführerder Social Media Schwaben GmbH und trägt als Branchenpartner fürmittelständische Industrieunternehmen einen Beitrag zu einer starken deutschenWirtschaft bei. Dabei setzt er auf einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Themenrund um die Neukunden- und Mitarbeitergewinnung, Wachstum undWettbewerbsfähigkeit der Unternehmen umfasst. Wie Industrieunternehmen sich denJahreswechsel zunutze machen können, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen,erfahren Sie hier.Mit dem Jahresende geht immer ein gewisser Wandel einher, der auch denArbeitsmarkt nicht unberührt lässt. Schließlich endet auch immer einArbeitsjahr, das mehr oder weniger erfolgreich war. Ungeachtet dessen macht sichauch vermehrt der Wunsch nach etwas Neuem breit: Das kann der Wunsch nach einerneuen Fachrichtung, Position oder ganz einfach nach einer neuen Herausforderungsein. Doch ganz gleich, welche Beweggründe Arbeitnehmer zu einem Wechsel bewegenmögen, für Unternehmen besteht hier die Chance, ihre Personaldecke aufzustocken- allerdings nur mit den richtigen Strategien. "Unternehmen, die zum Jahresendenicht aktiv werden, werden wertvolle Chancen zur Mitarbeitergewinnung liegenlassen", mahnt Robert Kirs, Geschäftsführer von Social Media Schwaben."Schließlich können besonders zu dieser Zeit zahlreiche Fachkräfte gewonnenwerden", so der Experte weiter. "Essenziell dabei ist, dass Unternehmen dieKandidaten dort erreichen, wo sie sich heute mehrheitlich in ihrer Freizeit odernach Feierabend aufhalten - und das sind heute die sozialen Medien." Robert Kirsist Marketing-Experte und hat sich gemeinsam mit seinem Team der Aufgabeverschrieben, kleine und mittelständische Industrieunternehmen dabei zuunterstützen, mehr Reichweite zu erlangen. Dafür setzt er vor allem auf diesozialen Medien und schafft es so, auf den richtigen Plattformen das passendePublikum zu erreichen, um messbar mehr Kunden und Mitarbeiter zu erreichen.Worauf Unternehmen zum Jahresende achten sollten, um qualifizierte Mitarbeiterfür sich zu gewinnen, hat Robert Kirs im Folgenden zusammengefasst.1. Aktiv in die Sichtbarkeit investierenZahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen - vor allem in der Industrie- haben sich in ihrer Region bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad aufbauen