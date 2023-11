Der Volkswagen-Konzern hat in den zehn Monaten bis Ende Oktober weniger Autos in China verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz auf dem für Volkswagen bislang wichtigsten Markt sank um über zwei Prozent auf rund 2.600.000 Fahrzeuge, wie die Wolfsburger am heutigen Freitagvormittag mitteilten. Der Autobauer verkauft damit mittlerweile mehr Fahrzeuge in Europa als in der Volksrepublik und steuert auf sein schlechtestes Jahr in China seit 2012 zu. Einer CNBC-Analyse zufolge setzen dem DAX-Konzern aufstrebende chinesische Elektroauto-Marken immer stärker zu.

Am größten Automarkt der Welt machen batterie- und hybridbetriebene Autos bereits mehr als ein Drittel aller verkauften Neuwagen aus. Und obwohl VW nach wie vor zu den Giganten am chinesischen Automarkt zählt, holt die heimische Konkurrenz immer schneller auf. So verkaufte etwa BYD im Vorjahr zum ersten Mal mehr als eine Million Autos und ist auf dem besten Weg, noch dieses Jahr die 2,5 Millionen-Marke zu knacken.