GCL System Integration empfängt PwC zum strategischen Dialog über die ESG-Strategie „Future +"

SUZHOU, China, 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 14. November wurde das GCL Energy Centre von einer Delegation besucht, die unter der Leitung von Nadja Picard, Partnerin und Nachhaltigkeitsberichterstattungsleiterin von PricewaterhouseCoopers (PwC) und Mendy Wang, Partnerin für Klimawandel und Nachhaltigkeit von PwC, stand. Der Besuch ermöglichte Diskussionen über die neuesten Entwicklungen der EU-Regulierung und eine Reihe von Themen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit Führungskräften von GCL System Integration (GCLSI).

Die Delegation begann ihren Besuch im GCL Future Energy Pavilion, wo sie einen detaillierten Einblick in den Wachstumskurs des Unternehmens und seine strategische Position in der Branche erhielt. Sie analysierten den Wandel in der Photovoltaikbranche, vor allem im Hinblick auf den technischen Fortschritt und die Produktentwicklung. Dai Mengyang, Leiter der Rechtsabteilung von GCLSI, übernahm die Führung und beleuchtete die drei Aspekte der strategischen Vision des Unternehmens: „Technologie, Digitalisierung und Green GCL". Während des Besuchs brachte Frau Frau Nadja Picard ihre Wertschätzung und Anerkennung für das Markenethos von GCL zum Ausdruck: „Beim ersten Mal alles richtig machen".