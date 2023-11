Bremen (ots) - Die hkk Krankenkasse will ihren günstigen Zusatzbeitragssatz von0,98 Prozent entgegen dem allgemeinen Trend auch im Jahr 2024 stabil halten."Obwohl die Bundesregierung den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2024 auf1,7 Prozent angehoben hat, werden wir unserem Verwaltungsrat empfehlen, auf eineErhöhung zu verzichten," erklärt hkk-Vorstand Michael Lempe. Die endgültigeEntscheidung trifft der hkk-Verwaltungsrat im Dezember."Damit bleibt die hkk weiterhin eine der günstigsten Krankenkassen Deutschlandsmit einem Zusatzbeitrag, der 0,72 Prozentpunkte unter demKrankenkassendurchschnitt liegt," so Lempe. "Der jährliche Beitragsvorteilgegenüber dem Kassendurchschnitt liegt dann bei bis zu 223 Euro fürBeschäftigte; für Selbstständige in der Regel bei bis zu 446 Euro."Die hkk zählt mit mehr als 910.000 Versicherten und einem Haushaltsvolumen vonrund 3,7 Milliarden Euro (2023) zu den großen gesetzlichen Krankenkassen.Pressekontakt:hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse),Martinistr. 26, 28195 BremenHolm AyTel.: 0421.3655 2075Gabriele NottelmannTel.: 0421.3655 1006E-Mail: mailto:presse@hkk.de;Internet: http://www.hkk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73968/5651549OTS: hkk Krankenkasse