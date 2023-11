Tradition trifft Innovation Wie die Hanebutt Gruppe mit der 4-Tage-Woche den Arbeitsmarkt revolutioniert (FOTO)

Neustadt am Rübenberge (ots) - Die Hanebutt Gruppe, ein traditionsreiches

Familienunternehmen im Bereich Dachdeckerei und Fassadenbau, ist bekannt für

ihre hochwertige Handwerkskunst und das reibungslose Zusammenspiel verschiedener

Gewerke. Unter der Leitung von Henning Hanebutt, der das Unternehmen gemeinsam

mit seinem Sohn Heiner Hanebutt in dritter Generation führt, hat sich der

Betrieb stets weiterentwickelt und ein breites Dienstleistungsspektrum

aufgebaut. Nun wagt die Hanebutt Gruppe einen weiteren innovativen Schritt: In

ihrer Niederlassung in Relzow, nahe Usedom, wird seit Mai 2023 ein Modellprojekt

zur 4-Tage-Woche getestet.



Geschäftsführer Henning Hanebutt: "Wir verfolgen mit dem Projekt der

4-Tage-Woche das Ziel, die Arbeitsbelastung unserer Mitarbeiter zu optimieren

und ihnen so mehr Erholung durch ein längeres Wochenende zu ermöglichen. Die

Arbeitsleistung bleibt dabei unverändert - wir haben uns vorgenommen, das

gleiche Arbeitspensum in vier Tagen zu schaffen."