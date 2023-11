Dividenden-Aktien mit Rabatt – November 2023

Sobald die Zinsen wieder rückläufig sind, werden Aktionäre nicht nur von langfristig steigenden Dividenden profitieren, sondern auch von Kursgewinnen. Einen Vorgeschmack darauf gab es in dieser Woche. Die Inflation in den USA kühlte deutlich ab und schon zogen die Aktienkurse der Dividenden-Aktien an. Insbesondere die Kurse von REITs wie American Tower oder Public Storage profitierten von der abkühlenden Inflation, da sich der Glaube an weiter steigende Zinsen verflüchtigte. Zudem sind viele Dividenden-Aktien mittlerweile so günstig bewertet, dass selbst verhaltene Zahlen ein wahres Kursfeuerwerk auslösen können, was nach Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von Target geschah.

