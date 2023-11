Dubai Parks and Resorts ist das erste Themenparkziel der Welt, das eine bedeutende Partnerschaft mit Real Madrid C.F bekannt gibt. Einzelheiten werden in Kürze bekannt gegeben, einschließlich weiterer Informationen über die charakteristischen Achterbahnen, Speisen und Restaurants, offizielle Einzelhandelsgeschäfte und interaktive und virtuelle Geschicklichkeitsspiele, die Teil des neuen Freizeitparks werden.

Der Themenpark ist eine „Weltneuheit" in Dubai Parks and Resorts und wird Sportfans, Familien und Kinder anziehen und zum Status Dubais als führendes Tourismusziel beitragen.

Inspiriert von den Fähigkeiten, dem Gewinnergeist und den Werten des Clubs werden Gäste jeden Alters auf eine zeitlose Reise mitgenommen, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Clubs zu erleben. Hier kommen Gäste mit Kultfiguren aus verschiedenen Epochen in Kontakt und teilen die Leidenschaft einiger heroischer Comebacks und der größten Errungenschaften, die die Legende von Real Madrid geschaffen haben, sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes.

Real Madrid World wird am größten Themenparkziel des Nahen Ostens eröffnet und wird Sportfans, Familien und Freunde willkommen heißen, die sich auf Adrenalin freisetzende Attraktionen, immersive Erlebnisse und Fan-Engagement-Gelegenheiten freuen können und Fußball und Basketball in der Art von Real Madrid feiern möchten.

DUBAI, VAE, 17. November 2023 /PRNewswire/-- Dubai Parks and Resorts und der Real Madrid C.F. haben den Namen des ersten Real Madrid-Themenparks bekanntgegeben: Real Madrid World .

Dubai Parks and Resorts und der Real Madrid C.F. kündigen Real Madrid World als ersten Fußballthemenpark aller Zeiten an

