Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags erteilt offenbar Absage für dauerhafte Entfristung der Mehrwertsteuer in der Systemgastronomie (FOTO)

München (ots) - BdS will weiterkämpfen: "Die Entscheidung der

Regierungskoalition ist für die gesamte Gastronomie-Branche nicht

nachvollziehbar."



Der Bundesverband der Systemgastronomie e. V. (BdS) hat sich in den letzten

Monaten und Wochen vehement für die Entfristung des ermäßigten

Mehrwertsteuersatzes von 7 Prozent auf Speisen eingesetzt. Nun ist trotz unserer

gemeinsamen Anstrengungen der gesamten Gastronomie- und Hotelleriebranche und

vielen Sympathiebekundungen seitens der Politik das Worst-Case-Szenario für die

Branche offenbar eingetreten und das, obwohl am Montag dieser Woche zunächst von

einer positiven Entscheidung die Rede war. Der Haushaltsausschuss des Deutschen

Bundestags konnte sich in seiner gestrigen Sitzung offensichtlich nicht auf

einen einheitlichen Kurs zugunsten der Gastronomie verständigen und hat damit

die Chance vertan, die reduzierte Mehrwertsteuer von 7 Prozent dauerhaft zu

entfristen.