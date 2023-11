Die QNB Group gibt die erfolgreiche Refinanzierung IHRER ungesicherten, syndizierten Kreditfazilitäten in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar bekannt

DOHA, Katar, 17. November 2023 /PRNewswire/-- Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und Afrika, gab die erfolgreiche Refinanzierung ihrer ungesicherten, syndizierten Kreditfazilitäten in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar bekannt.

„Diese Refinanzierung zog das Interesse globaler und regionaler Banken an und half uns dabei, die Basis unseren Investoren weiter auszudehnen. Die Ausgabe war zu wettbewerbsfähigen All-In-Preisen erheblich überzeichnet, was trotz anspruchsvoller globaler Märkte, unsere Position als hochqualitativer Emittent demonstriert. Wir betrachten diese Transaktion als Bestätigung unserer erfolgreichen Strategie, in MEASEA eine führende Bank zu werden und aussagekräftige Beziehungen aufzubauen".

Die sich auf 2 Mrd. US-Dollar belaufende Fazilität, mit einer Laufzeit von drei Jahren, wurde sowohl von regionalen, als auch internationalen Banken mit erheblichen Überzeichnungen gut unterstützt.

Die Syndizierung wurde von der Bank von America Europe Designated Activity Company, Barclays Bank PLC, HSBC Bank Middle East Limited, J.P Morgan Securities plc, Mizuho Bank, Ltd., Standard Chartered Bank und SMBC Bank International plc (die anfängliche „Mandated Lead Arranger") geleitet. HSBC wurde als Planungskoordinator und SMBC als Dokumentationskoordinator beauftragt, während Mizuho als Koordinator für Syndizierung und Facility Agent beauftragt wurde.

Die QNB Group gilt derzeit als wertvollste Bankmarke im Nahen Osten und Afrika. Über ihre Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen erstreckt sich die QNB Group auf mehr als 28 Länder, sowie über drei Kontinenten und bietet ein umfassendes Sortiment an fortschrittlichen Produkten und Dienstleistungen. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter beträgt mehr als 30.000, die an 900 Standorten mit einem Geldautomaten-Netzwerk von mehr als 4.800 Maschinen arbeiten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2279224/Head_Office.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917328/4409810/QNB_Group_Logo.jpg

