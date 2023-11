Der DAX steht laut IG kurz vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher bei 15.832 Punkten und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Das nächste Ziel ist die Marke von 16.000 Punkten, insbesondere nach dem Durchbruch der 200-Tage-Linie. Die gesunkenen Zinserwartungen und die Unwahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed unterstützen diesen Trend. Es wird erwartet, dass der DAX die dritte Woche in Folge im Plus abschließen wird. International sind die Signale gemischt. An der Wall Street wurden die Gewinne durch Kurseinbrüche bei Cisco und Walmart gebremst, während in Asien die meisten Aktienmärkte eine Pause einlegten. Der Goldpreis ist auf dem Weg zur 2.000-US-Dollar-Marke.