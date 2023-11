Am deutschen Anleihemarkt sank die Umlaufrendite von 2,64 Prozent am Vortag auf 2,54 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,36 Prozent auf 124,55 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,13 Prozent auf 131,24 Zähler zu./la/jha/

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0875 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0849 (Mittwoch: 1,0868) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9217 (0,9201) Euro gekostet.

An der Dax-Spitze setzte sich die Erholungsrally der Aktien des angeschlagenen Energietechnikkonzerns Siemens Energy mit einem Plus von 6,5 Prozent fort. Sie profitierten damit weiter von dem jüngsten Durchbruch im Ringen um finanzielle Garantien des Bundes.

Auf Wochensicht deutet sich für den Dax ein Plus von 4,5 Prozent an. Vor allem mildere Inflationsdaten aus den USA hatten zuletzt für Auftrieb gesorgt. Die rückläufige Teuerung in den Vereinigten Staaten und auch zuletzt gesunkene Ölpreise haben laut der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Zinssorgen am Markt gedämpft.

"Die verspätete Herbstrally kommt nun richtig in Fahrt", schrieb Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Der sich weiter aufhellende Optimismus und die nachlassende Zinsangst spielten den Anlegern im Augenblick in die Karten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Ende einer bereits starken Woche noch einen Zahn zugelegt. Der deutsche Leitindex zog bis zum frühen Freitagnachmittag um 0,87 Prozent auf 15 924,24 Punkte an.

