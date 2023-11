BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Andrew Ross verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Donnerstag. Dort werde berichtet, dass der chinesische Lieferservice Meituan eine mögliche Übernahme des Südostasien-Geschäfts von Delivery Hero prüfe. Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen derartigen Transaktion in Südostasien. Eine solche wäre Ross zufolge positiv für die Verschuldung, das Finanzprofil, den Bewertungsrahmen und die allgemeine Wahrnehmung von Delivery Hero./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 22:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 32,98EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m