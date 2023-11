Cathie Wood, Gründerin und CEO von Ark Invest, bestätigte in einem CNBC-Interview ihre bullishe Prognose für den Bitcoin-Markt. Sie erwartet, dass die Marktkapitalisierung von aktuell über einer Billion US-Dollar bis 2030 auf 25 Billionen US-Dollar ansteigen wird, wobei der Bitcoin-Kurs eine Million US-Dollar erreichen könnte. Wood sieht in aktuellen regulatorischen Entwicklungen und der Partnerschaft zwischen BlackRock und Coinbase wichtige Schritte für die Einbindung von Institutionen. Sie vergleicht die aktuelle Phase mit den Anfängen des Internets und sieht ein explosives Wachstumspotenzial. Ark Invest kaufte Bitcoin ursprünglich bei einem Preis von 250 US-Dollar, der Base Case liegt laut Wood noch immer bei 600.000 bis 650.000 US-Dollar. Sie sieht zudem gute Chancen, dass die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde die Bitcoin-ETF-Anträge von Ark Invest bis Januar genehmigen wird. Neben Bitcoin sieht Wood auch Potenzial in Ethereum und Solana. Die Analysten von ARK prognostizieren für Ethereum einen Preisanstieg auf 166.000 US-Dollar bis 2030. Nach dem Interview stieg der Solana-Coin um 20 Prozent.