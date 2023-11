Prof. Dr. Harald Lesch und 63 Marken als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die internationale Markenbewertungs-Organisation GREEN BRANDS

zeichnete gestern Abend im Historischen Rathaussaal zu Nürnberg 63 Marken als

GREEN BRANDS Germany aus.



Prof. Dr. Harald Lesch , bekannter Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist,

wurde als GREEN BRAND Germany-Persönlichkeit geehrt.





Mit der Auszeichnung GREEN BRAND Germany werden nach 2013 nun bereits zumsechsten Mal in Deutschland Produkte, Lebensmittel, Dienstleistungen undUnternehmen geehrt, die nachweisbar ökologische Nachhaltigkeit praktizieren undsomit eine hohe nationale wie internationale Anerkennung verdienen.GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung zu Klima- und Umweltschutz,Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung.Norbert Lux , Initiator und Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation,freute sich, die Feier mit über 170 geladenen Gästen nun zum zweiten Mal inseiner fränkischen Heimat zu veranstalten, schließlich sei Nürnberg auch die"Welthauptstadt der Bio-Messen".Prof. Dr. Harald Lesch wird für sein Engagement für den Klimaschutz und denErhalt unseres Planeten als "GREEN BRANDS Germany Persönlichkeit 2023"ausgezeichnet. Es gelingt ihm auf beeindruckende Weise, Menschen mitzureißen. Erinformiert sachlich und wissenschaftlich fundiert und dennoch leidenschaftlich.Er ist versierter Lehrer, kluger Erklärer und scharfsinniger Analyst, der seinemediale Reichweite einsetzt, um Menschen wachzurütteln.Die Laudatio hielt Hannes Jaenicke , Umweltschützer und gefragter Schauspieler,der selbst 2017 als GREEN BRANDS Germany-Persönlichkeit ausgezeichnet wordenwar.Jaenicke hob in seiner Laudatio hervor, dass sich Lesch nicht nur theoretisch inseinen Fernsehsendungen, sondern auch praktisch mit dem Schutz von Natur undUmwelt auseinandersetzt und sich dafür einsetzt. "So ist Lesch seit 2015Mitglied im Bayerischen Klimarat. Er unterstützt und befürwortet die Arbeit vonFridays for Future und ist öffentlicher Mahner für mehr Klimaschutz. Erst AnfangOktober verlieh ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dasBundesverdienstkreuz. Denn Harald Lesch informiert klar, präzise undwissenschaftlich fundiert. Etwas, dass in Zeiten von Fake News nicht immergegeben ist."Prof. Dr. Harald Lesch freute sich über die Auszeichnung als "GREEN BRANDSGermany Persönlichkeit 2023" und versicherte: "Diese Auszeichnung erhält einenEhrenplatz."In seiner Rede wendete er sich direkt an die Vertreter der ausgezeichnetenMarken vor Ort: "Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen Preis. Undich möchte dazu sagen, dass das hier für mich wie eine konspirative Sitzung ist.