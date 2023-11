Die CIEF 2023 präsentiert so viele Projekte wie noch nie, Verträge im Wert von 1,018 Milliarden Yuan wurden am ersten Tag unterzeichnet

GUANGZHOU, China, 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Eine weitere große Veranstaltung fand im Canton Fair Complex in Guangzhou statt. Die China Innovation und Entrepreneurship Fair (CIEF) 2023 fand am 17. November statt. Mehr als 800 Unternehmen (Institutionen) brachten rund 2.000 Projekte vor Ort auf das Messegelände, das sich über 30.000 Quadratmeter erstreckt. Die CIEF 2023 verfügt über eine so hohe Anzahl von Projekten und eine so große Ausstellungsfläche wie nie zuvor.

An diesem Tag wurden bei der Eröffnungszeremonie Verträge über zehn Projekte zur Vermarktung von Produkten unterzeichnet. Die Gesamtsumme betrug 1,018 Milliarden Yuan.