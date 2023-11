Seite 2 ► Seite 1 von 3

Münster (ots) - Qualität, Tradition und Innovation: Die Automobilbranche giltgemeinhin als der Motor des deutschen Mittelstands. Doch besonders Autohäuser,Hersteller und Mobilitätsdienstleister stehen aktuell vor großenHerausforderungen: Der Fachkräftemangel macht es ihnen zunehmend schwer,passende Mitarbeiter zu finden, wissen Sascha Röwekamp und Constantin Michel,die Gründer der HAIAR® GmbH. Gemeinsam haben sie eine KI-gestützte Technologieentwickelt, um das Recruiting in der deutschen Automobilindustrie zurevolutionieren. Wie das funktioniert, erfahren Sie im Folgenden.Der Fachkräftemangel erfasst die Automobilbranche immer stärker - mitweitreichenden Auswirkungen auf Autohäuser und Werkstätten. Die demografischenVeränderungen, das Ausscheiden der Babyboomer-Generation und der zunehmendeMangel an Auszubildenden verschärfen die Lage zusehends. Darüber hinaus hat dieBranche immer noch mit einem schlechten Image zu kämpfen, was den Anreiz fürneue Mitarbeiter ebenfalls mindert. Zusätzlich verlassen qualifizierteFachkräfte, angezogen von attraktiveren Gehältern und besserenArbeitsbedingungen, Autohäuser zugunsten der Industrie. Die darausresultierenden längeren Vorlaufzeiten von mehreren Wochen belasten bestehendeMitarbeiter zusätzlich und führen zu steigender Unzufriedenheit - natürlich auchbei den Kunden, was die Stimmung in den Betrieben zusätzlich belastet. Nachkfztech.de, einer Plattform für Kfz-Technik, gibt es alleine im Automobilsektoreinen alarmierenden Anteil von über 20 Prozent offener Stellen. Bis 2035 werdenlaut Münchner Merkur voraussichtlich etwa sieben Millionen Arbeitskräfteverloren gehen, wenn nicht gegengesteuert wird. "Diese Herausforderungen könntenAutohäuser in eine gefährliche Abwärtsspirale führen", erklärt Sascha Röwekamp,der gemeinsam mit Constantin Michel die HAIAR® GmbH gegründet hat. "Die rasanteEntwicklung neuer Technologien schafft einen dringenden Bedarf an qualifiziertenFachkräften. Beispielsweise wird bei aufwändigen Arbeiten an Elektrofahrzeugenqualifiziertes Personal mit einem Hochvoltschein benötigt. Die Problematik desdringenden Bedarfs an qualifizierten Fachkräften wird durch den Wettbewerbsdruckunter den großen Autoherstellern nur verstärkt.""Um die neuen Chancen zu nutzen, ist die Gewinnung von geeignetem Personalentscheidend", ergänzt Constantin Michel. "Eine Strategie, dieAutomobilunternehmen in diesem Zusammenhang immer häufiger anwenden, ist dasRekrutieren von geeigneten Kandidaten aus dem Ausland. So können sie auf einenvielfältigen Talentpool zurückgreifen, dessen Mitglieder über das erforderlicheFachwissen und die notwendigen Fähigkeiten verfügen." Mit der HAIAR® GmbH haben