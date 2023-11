Ein Rückblick auf drei Jahre Octopus Energy Germany Neue Produkte, Smart Meter als Schlüsselfaktor sowie neuer Geschäftszweig mit Wärmepumpen (FOTO)

München (ots) -



- Octopus Energy Germany feiert dreijähriges Jubiläum

- Einführung von variablen Tarifen, Smart Meter im Fokus, kostenlose

Ladeoptimierung durch Intelligent Octopus und mit Octopus Energy Services ein

neuer Geschäftszweig

- Bestwerte in der Kundenzufriedenheit und das Ziel von 1 Million Kund*innen

fest im Blick



Vor drei Jahren ging der britische Ökostrom- und Gasanbieter Octopus Energy als

Octopus Energy Germany an den Mark. Das Ziel, den Energiemarkt zu

revolutionieren und den Verbrauchern günstigen Ökostrom und Gas sowie innovative

Tarife, Vertragsfreiheit und einen beispiellosen Kundenservice zu bieten, haben

die Mitarbeiter*innen in München, Erding, Berlin und Mahlow fest im Blick. Zudem

strebt das Unternehmen hierzulande eine Million Kundinnen und Kunden an.