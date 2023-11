Lilly plant 2,5-Milliarden-Dollar-Standort in Deutschland, um seine Produktionskapazität für injizierbare Medikamente zu erweitern (FOTO)

Bad Homburg (ots) - Eli Lilly and Company gab heute bekannt, 2,5 Milliarden

US-Dollar (2,3 Milliarden Euro) in den Bau einer neuen

Hightech-Produktionsstätte in Alzey (Rheinland-Pfalz) investieren zu wollen. Das

Unternehmen plant zudem Investitionen von bis zu 100 Millionen US-Dollar in das

Start-Up-Ökosystem der Life-Science- und Biotech-Branche Deutschlands. An der

Pressekonferenz nahmen neben Unternehmensvertretern auch Vizekanzler und

Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck sowie Bundesgesundheitsminister

Prof. Dr. Karl Lauterbach teil.



Mit der geplanten Anlage in Alzey will Lilly sein weltweites Produktionsnetzwerk

für injizierbare Medikamente und die dazugehörenden Injektionshilfen (Pens)

ausbauen. Damit soll die wachsende Nachfrage u.a. nach Diabetes-Medikamenten

zuverlässig bedient werden. Seit 2014 hat Lilly sein Portfolio um insgesamt 21

Medikamente erweitert und plant, in den kommenden Jahren weitere Arzneimittel

einzuführen.