Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dänischenhagen (ots) - In einem zunehmend komplexen Immobilienmarkt rückt einespezielle Art von Immobilien vermehrt in den Fokus vieler Investoren undKapitalanleger: die sogenannten Off-Market-Immobilien. Jedoch gestaltet sich dieSuche nach diesen nicht öffentlich beworbenen Immobilien oft so herausforderndwie die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen, weiß André Sonntag,der Gründer und Geschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH. AlsImmobilienexperte bietet er Anlegern interessante Möglichkeiten für Investments.Warum Off-Market-Immobilien eine so spannende Investitionsmöglichkeit sind,erfahren Sie im Folgenden.Ob Makler, Zeitungsinserate oder Immobilienportale: Bei der Suche nach einergeeigneten Immobilie als Kapitalanlage gibt es verschiedene Wege. Dabei stehenAnlegern zahlreiche einschlägige Plattformen zur Verfügung, die den sogenanntenOn-Market abbilden - einen Immobilienmarkt also, der für jeden Interessentenoffen und zugänglich ist. "Die große Auswahl auf dem On-Market mag auf denersten Blick verlockend erscheinen", erklärt André Sonntag, Gründer undGeschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH. "Allerdings kann sie die Suche nacheiner geeigneten Immobilie auch erschweren. Es kann ermüdend sein, unzähligeAngebote zu sichten und nicht selten fehlen wichtige Informationen. Unter diesenUmständen fällt es schwer, zielgerichtet nach dem passenden Objekt zu suchen.""Daneben gibt es die sogenannten Off-Market-Immobilien, die in Zeiten steigenderImmobilienpreise unter Kapitalanlegern heiß begehrt sind", fährt derImmobilienexperte fort. "Kein Wunder, denn sie bieten eine Vielzahl vonVorteilen, die beim Kauf auf dem öffentlichen Markt nicht verfügbar sind." Genauauf diesen Off-Market hat sich die BestRendite-Invest GmbH spezialisiert: DasUnternehmen konzentriert sich auf den Kauf von bebauten und unbebautenGrundstücken, die nicht über die klassischen Wege angeboten werden. DieseObjekte gelangen nicht offiziell auf den Markt, sondern werden über ein eigenesNetzwerk gehandelt, das sich aus Investoren, Kapitalanlegern, Privatpersonen,Notaren, Rechtsanwälten und Banken zusammensetzt. Zusätzlich zu seiner Expertiselegt André Sonntag großen Wert auf die Projektentwicklung. Mit derBestRendite-Invest GmbH verfolgt er das Ziel, Menschen zu einem passivenEinkommen zu verhelfen.André Sonntag über die Vorzüge von Off-Market-ImmobilienFür Anleger kann die Wahl zwischen On-Market- und Off-Market-Immobilienerhebliche Auswirkungen auf den Erfolg ihrer Investition haben. So zieht derOn-Market oft viele Interessenten an, was zu einem hohen Wettbewerb in derKäuferschaft führt. Höhere Preise für Käufer können die Folge sein. Zudem