Der 60 Milliarden-Rumms - geht der Ampel die Kohle aus?



Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)



Katharina Dröge (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)





Linda Teuteberg (FDP, Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Bundesvorstand)Serap Güler (CDU, Bundestagsabgeordnete)Jens Südekum (Professor für internationale Volkswirtschaftslehre)Kristina Dunz (Journalistin, stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktiondes Redaktionsnetzwerk Deutschland)Das Bundesverfassungsgericht sperrt 60 Milliarden für den Ampelhaushalt: Wo willdie Regierung so viel Geld einsparen? Geht jetzt der Streit um mehr Schuldenoder höhere Steuern los? Und was bleibt von Reformen und Öko-Umbau, vonFördergeld für E-Autos und neue Heizungen?