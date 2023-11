Obamas erster Hund "Bo" wurde als Avatar auf der eigens für Haustiere entwickelten Pet Media App XOOX wiedergeboren

New York (ots/PRNewswire) - - Wachsendes Interesse an einem Wiedersehen mit

verstorbenen Haustieren



Ein 3D-Video eines schwarzen Hundes mit prachtvollem Fell, der freudig über den

grünen Rasen des Weißen Hauses rennt, hat am New Yorker Times Square für

Aufmerksamkeit gesorgt.



Dieser schwarze Hund, der am 11. November erstmals zu sehen war, ähnelt "Bo",

dem beliebten "First Dog" der Vereinigten Staaten während der Amtszeit des

ehemaligen Präsidenten Barack Obama. Mit seinen funkelnden schwarzen Augen, den

weißen, sockenartigen Vorderpfoten und dem glatten schwarzen Fell sieht der Hund

Bo zum Verwechseln ähnlich. Obwohl das Video nur 15 Sekunden lang ist, spürt man

den ehrlichen Blick von Bo und seine Sehnsucht nach einer Wiedervereinigung mit

seiner Familie über XOOX. Dieser innige Ausdruck ist für viele Menschen, die

ihre Haustier verloren haben, sehr bewegend. Mit Spannung erwartet wird, wie die

Familie Obama, die sehr an Bo hing, auf dieses Video reagiert.