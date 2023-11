Volvo-Aktie stürzt ab: Chinesischer Großaktionär Geely verkauft massiv Anteile!

Die Volvo-Aktie ist am Freitag um bis zu 14 Prozent gefallen und hat ein Rekordtief erreicht, konnte sich jedoch etwas erholen und liegt nun rund zehn Prozent im Minus. Der Kurssturz ist eine direkte Folge des Verkaufs von rund 100 Millionen Aktien durch den größten Anteilseigner, die chinesische Zhejiang Geely Holding Group. Der Verkauf erfolgte zu einem Preis von etwa 37 schwedischen Kronen je Aktie, was einem Gesamtwert von rund 350 Millionen US-Dollar entspricht. Geely plant, weitere Volvo-Aktien freizugeben, um die Liquidität von Volvo zu erhöhen und "mehr Möglichkeiten bieten, einen nachhaltigen, langfristigen Wert für institutionelle und private Anleger zu generieren". Nach dem Verkauf wird Geely noch 78,7 Prozent der Volvo-Aktien halten. Seit Jahresbeginn hat die Volvo-Aktie rund ein Fünftel an Wert verloren. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit "Halten" und sehen ein Kurspotenzial von 8,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.