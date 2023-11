Acht Jahrzehnte nach seinem mutigen Einsatz an der Seite der Chinesen im Süden Chinas gegen einen japanischen Angriff während des Zweiten Weltkriegs kehrte Moyer mit einer rund 30-köpfigen Delegation aus Familien von Veteranen der „Flying Tigers" nach China zurück.

„Für mich bedeutet der Geist der Flying Tigers Freundschaft", sagte Jackson Long, das jüngste Mitglied der Delegation und Urenkel des Flying Tigers-Veteranen Clifford R. Long Sr.

„Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich meinen Freunden von meiner Reise nach China erzählen. Ich werde ihnen die Fotos zeigen, die ich gemacht habe", sagte der 15-Jährige, der vor allem von seinem Ausflug zur Chinesischen Mauer schwärmte.

Am Mittwoch sagte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einem Willkommensdinner in San Francisco, die Geschichte der Flying Tigers beweise, dass die Freundschaft zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Volk, die sich durch Blut und Feuer bewährt habe, von Generation zu Generation weitergegeben werde.

Hoffnung für die Beziehungen zwischen China und den USA ruht in den Menschen

Die Zukunft der Beziehungen zwischen China und den USA werde von unseren Völkern gestaltet, so Xi. Er rief dazu auf, mehr Brücken zu bauen und mehr Wege für den Austausch zwischen den Menschen zu eröffnen.

China und die USA werden weitere Maßnahmen zur Erleichterung von Reisen und zur Förderung des zwischenmenschlichen Austauschs ergreifen, beispielsweise eine Erhöhung der Zahl der direkten Passagierflüge und ein hochrangiger Dialog über den Tourismus sowie eine Vereinfachung der Visaverfahren, sagte er.

„Wir hoffen, dass unsere beiden Völker in dieser neuen Ära mehr Besuche, Begegnungen und Austausch erleben und neue Geschichten der Freundschaft schreiben werden", erklärte Xi.

In diesem Jahr traf Xi mit amerikanischen Gästen zusammen, darunter der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger und der Co-Vorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation, Bill Gates. Xi betonte, dass die Hoffnung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen in den Menschen liege, ihr Fundament in unseren Gesellschaften, ihre Zukunft von der Jugend abhänge und ihre Vitalität aus dem Austausch auf subnationaler Ebene komme.