Anaqua auf der IP Service World Wie gute IP-Entscheidungen entstehen

München (ots) - In München präsentiert der IP Management-Entwickler innovative

Konzepte für Entscheidungsprozesse beim Intellectual Property Management



Anaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=AP

ACLeadership) , der weltweit führende Anbieter von Technologien für das

Management von geistigem Eigentum (IP), präsentiert sich auf der IP Service

World in München am 20. und 21. November 2023. Zu der Fachkonferenz werden mehr

als 700 Experten aus ganz Europa erwartet.