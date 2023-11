„Das Geschäftsumfeld in China ist sehr freundlich, und es gibt unendlich viele Möglichkeiten", sagte Garces, der mit seiner Familie nach Shanghai gezogen ist, um sein Geschäft besser führen zu können.

PEKING, 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Hernan Garces, ein Enkel eines chilenischen Kirschanbauers, freut sich, dass sein Familienunternehmen zu einem der wichtigsten Exporteure von Kirschen nach China geworden ist. Garces, Manager eines der größten lokalen Kirschenexporteure, der mehr als 80 Prozent seiner Kirschen nach China exportiert, führt seinen Erfolg auf das gute Geschäftsumfeld in China zurück.

Die Kirschen, die sich über die nördliche und südliche Hemisphäre erstrecken, sind Zeuge der ständigen Interdependenz und der tiefgreifenden Integration zwischen Chinas Wirtschaft und der asiatisch-pazifischen Wirtschaft.

Offenheit und gemeinsame Entwicklung

Der chinesische Präsident Xi Jinping wies in seiner Rede auf der APEC CEO Summit in San Francisco am Donnerstag darauf hin, dass die Region seit dem ersten Treffen der Wirtschaftsführer der Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) im Jahr 1993 eine vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit und Integration erlebt hat.

„In den vergangenen drei Jahrzehnten haben wir uns dem offenen Regionalismus, der Öffnung und der Inklusion verschrieben, von den Stärken des anderen gelernt, Bedürfnisse ausgetauscht, uns auf die Entwicklung konzentriert und gemeinsam den "APEC-Approach" entwickelt, der auf den Grundsätzen der Freiwilligkeit, der Konsensbildung und des schrittweisen Fortschritts beruht und sich den Geist der Partnerschaft zunutze macht, der sich durch Harmonie ohne Uniformität, Solidarität und gegenseitige Unterstützung auszeichnet", fügte Xi hinzu.

Der chinesische Präsident sagte, dass Offenheit, Einbeziehung und Entwicklung für alle auf dem bemerkenswerten Weg der asiatisch-pazifischen Zusammenarbeit in den Schatten gestellt werden.

„In den letzten drei Jahrzehnten hat der asiatisch-pazifische Raum seinen durchschnittlichen Zollsatz von 17 Prozent auf 5 Prozent gesenkt und 70 Prozent zum weltweiten Wirtschaftswachstum beigetragen", sagte Xi und fügte hinzu, dass sich im gleichen Zeitraum das Pro-Kopf-Einkommen im asiatisch-pazifischen Raum mehr als vervierfacht hat und eine Milliarde Menschen aus der Armut befreit werden konnten".