LONDON, 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Fire Weather: Eine wahre Geschichte aus einer heißeren Welt von John Vaillant wird heute Abend, am Donnerstag, den 16. November, zum Gewinner des Baillie Gifford Preises für Sachbücher 2023 gekürt. Der Gewinner wurde im Rahmen einer Zeremonie im Wissenschaftsmuseum bekannt gegeben und von der Blavatnik Family Foundation großzügig unterstützt.

Der Baillie Gifford Prize soll die besten Sachbücher erkennen und auszeichnen und er ist für alle Autoren unabhängig von ihrer Nationalität offen. Vaillant erhält 50.000 £, während die anderen in die engere Wahl kommenden Autoren jeweils 5.000 £ erhalten, was den Gesamtwert von 75.000 £ ergibt.

Feuerwetter: Eine wahre Geschichte aus einer heißeren Welt wurde von diesjähriger Jury ausgewählt: Frederick Studemann (Vorsitzender); Andrea Wulf, Arifa Akbar, Ruth Scurr, Tanjil Rashid und Andrew Haldane. Ihre Auswahl erfolgte aus den 6 Büchern auf der engeren Auswahlliste, die aus 265 Einreichungen auserkort wurden, die alle zwischen dem 1. November 2022 und dem 31. Oktober 2023 veröffentlicht wurden.

READSMART, der Podcast des Baillie Gifford Prize für Sachbücher, auch von der Blavatnik Family Foundation unterstützt, wird nächste Woche eine Episode veröffentlichen, die dem Gewinner des Preises 2023 gewidmet ist.

Für weitere Informationen:

thebailliegiffordprize.co.uk | @BGPrize | #BGPrize2023

Alethea Norman-Rhodes / bailliegiffordprize@four.agency / 07703 751 638

Hinweise für Redakteure

Über Baillie Gifford, The Baillie Gifford Prize for Non-Fiction und The Blavatnik Family Foundation:

· Baillie Gifford ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die 1908 gegründet wurde. Im Rahmen seines Förderprogramms unterstützt das Unternehmen eine Reihe von Initiativen in den Bereichen Kunst, Wissenschaft und lokale gemeinnützige Bürgerschaft.

· Die Blavatnik Family Foundation ist eine private, selbst finanzierte gemeinnützige Stiftung, die von Sir Leonard Blavatnik gegründet wurde, einem globalen Philanthropen, der sich der Förderung von Wissenschaft, Hochschulbildung, guter Regierung und Kunst durch sinnvolles Engagement und karitatives Geben verschrieben hat. In den letzten zehn Jahren hat die Stiftung mehr als 1 Milliarde US-Dollar an über 250 gemeinnützige Einrichtungen weltweit gespendet.

· Der Baillie Gifford Prize for Non-Fiction gehört The Samuel Johnson Prize Ltd, einem gemeinnützigen Unternehmen mit beschränkter Haftung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2279742/Baillie_Gifford_Prize_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2279743/Baillie_Gifford_Prize_2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/feuerwetter-von-john-vaillant-eine-wahre-geschichte-aus-einer-heiWeren-welt-gewinnt-der-baillie-gifford-preis-fur-sachbuch-2023-im-wert-von-50-000--301992345.html