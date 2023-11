JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Trotz der deutlich verbesserten Gewinn- und Verlustrechnung für das dritte Quartal sei der Tenor auf der folgenden Telefonkonferenz des Windturbinen-Herstellers pessimistisch gewesen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt aber, dass die Gelegenheit für eine höhere Bewertung bestehen bleibt, wenn sich die Lage im vierten Quartal beruhigt./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 10:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 10:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 10,39EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m