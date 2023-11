(neu: Aktienkurs im 1. Absatz aktualisiert)



NEW YORK (dpa-AFX) - Microsoft-Anleger haben am Freitag nach der jüngsten Kurs-Rally der Aktie mit einem Rekordhoch am Vortag Gewinne eingestrichen. Die Papiere fielen in einem stagnierenden Gesamtmarkt um 1,5 Prozent auf gut 370 US-Dollar. Nach dem tags zuvor erreichten Bestwert von 376,35 US-Dollar machten die Anleger nun also "Kasse".

Beflügelt wurde Microsofts jüngster Rekordlauf an der Börse von einer viel beachteten Ankündigung des Konzerns: Der Softwarehersteller stellt künftig einen eigenen Chip für Künstliche Intelligenz (KI) her und untermauert damit seine Ambitionen in diesem boomenden Bereich.