Stärkung von Mitarbeiterbeteiligungen bleibt unvollendet

Berlin (ots) - Der Deutsche Führungskräfteverband ULA erklärt anlässlich der

heutigen zweiten und dritten Lesung des Gesetzes zur Finanzierung von

zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz), dass die

Regierungskoalition aus SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP leider hinter den

selbst gesteckten Ankündigungen, die Vermögensbildung aller Beschäftigten

spürbar zu stärken, zurückgeblieben ist.



"Mit der Anhebung des jährlichen steuerlichen Freibetrags für

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen nach Paragraf 3 Nr. 39 Einkommensteuergesetz von

1.440 Euro auf 2.000 Euro an Stelle der vom Bundeskabinett unter Federführung

der Bundesministerien der Finanzen sowie der Justiz beschlossenen 5.000 Euro

bleibt die angekündigte Annäherung an das europäische Niveau unvollendet und in

weiter Ferne", mahnt ULA-Präsident Roland Angst. Richtungsweisend sei der

Entschließungsantrag der CDU/CSU-Fraktion, der mit 10.000 Euro jährlichem

Freibetrag Deutschland beim Thema Vermögensbildung wirklich voranbringen würde.