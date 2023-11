Arbeitnehmer-Sparzulage Einkommensgrenzen werden ab 2024 mehr als verdoppelt

Berlin (ots) - Deutsche Bausparkassen: "Es ist gut, dass der Staat wieder mehr

Menschen zum Sparen motivieren will"



Die Arbeitnehmer-Sparzulage zu den vermögenswirksamen Leistungen der Arbeitgeber

wird verbessert. Der Bundestag stimmte heute dem kurzfristig von den

Ampel-Fraktionen eingebrachten und von der Unionsfraktion mitgetragenen

Vorschlag zu. Die Einkommensgrenzen werden schon ab 2024 auf 40.000 Euro zu

versteuerndes Jahreseinkommen für Alleinstehende und 80.000 Euro für

Verheiratete angehoben, um wieder mehr Menschen mit dem Sparanreiz zu erreichen.

"Dieser Schritt war überfällig", so die Bewertung der beiden

Bausparkassenverbände.



Die Erhöhung der Einkommensgrenzen gilt für beide förderfähigen Sparformen: das

Bausparen und das Sparen mit Vermögensbeteiligungen, zum Beispiel

Investmentfonds. Die Anpassung erfolgte im Rahmen des

Zukunftsfinanzierungsgesetzes. Mit diesem will die Bundesregierung die

Mitarbeiterkapitalbeteiligung ausbauen und die Gründung von Start-ups

erleichtern. Durch die Reform werden die Einkommensgrenzen der

Arbeitnehmer-Sparzulage für Bausparen und für Anlagen in Vermögensbeteiligungen

angeglichen.