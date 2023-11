FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag nach anfänglichen Gewinnen gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Nachmittag um 0,10 Prozent auf 130,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg auf 2,59 Prozent.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach dem jüngsten Aufschwung. Die Anleihekurse dürften mit einem deutlichen Plus aus der Woche gehen. So hatte der Bund-Future am Montag noch merklich unter 130 Punkten notiert. Beflügelt wird der Anleihemarkt weiterhin durch die Erwartung, dass es in der Eurozone und den USA keine weiteren Leitzinsanhebungen geben dürfte. So waren jüngste US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausgefallen.

Die in der Eurozone am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt keine neue Richtung. Die Inflationsdaten aus der Eurozone für Oktober bestätigten das Bild eines nachlassenden Preisdrucks. Die Inflationsrate sank auf 2,9 Prozent und fiel damit erstmals seit über zwei Jahren unter die Marke von drei Prozent. Es handelte sich bei den Daten jedoch nur um eine zweite Schätzung. Die Daten aus der Erstschätzung wurden bestätigt./jsl/he

