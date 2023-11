First Phosphate Corp. begrüßt die Äußerungen des Nobelpreisträgers Stanley Whittingham zur LFP-Batterie-Lieferkette in Nordamerika

Saguenay, Quebec - 17. November 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTC Pink: FRSPF) (FWB: KD0) begrüßt die Äußerungen des Nobelpreisträgers Stanley Whittingham über die Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-Batterien in Nordamerika auf der Konferenz Benchmark Week 2023. Die Konferenz fand diese Woche in Los Angeles (Kalifornien, USA) statt.

Benchmark Source berichtete: „Die USA sollten mit Kanada zusammenarbeiten, um eine regionale Lieferkette für Batterien aufzubauen, und sie haben alles, was sie brauchen, um billigere Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen (LFP) zu fertigen, so Whittingham. Wir haben Lithium in diesem Land, wir haben Eisen in diesem Land, wir haben Phosphor in diesem Land und wir haben offensichtlich eine Menge Sauerstoff. Wir haben also alles, was wir in Nordamerika brauchen, um LFP herzustellen. Dies wird auch die Zusammenarbeit der USA mit Kanada bei der Gewinnung von Rohstoffen für Batterien umfassen, fügte er hinzu.“

Den vollständigen Artikel von Benchmark Source finden Sie unter: https://source.benchmarkminerals.com/article/nobel-laureate-stanley-wh ...

First Phosphate ist der Ansicht, dass das Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein aus Quebec eine unerschlossene Quelle für hochreines Phosphat ist, das potenziell abgebaut und in große Mengen gereinigter Phosphorsäure (PPA) umgewandelt werden kann, um einen Beitrag zur dringend benötigten Produktion von aktivem Material für LFP-Kathoden in Nordamerika und der Erfüllung der Elektrifizierungsziele zu leisten.

Forschungsstudien über Anorthosit-Eruptivgestein aus Quebec finden Sie unter: https://firstphosphate.com/phosphate-industry/quebecanorthosite

Einzelheiten über die Pilotanlage von First Phosphate zur Reinigung von Anorthosit-Eruptivgestein aus Quebec finden Sie unter: https://firstphosphate.com/projects/pilot-plant

Einzelheiten zu den Aktiva von First Phosphate in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec finden Sie unter: https://firstphosphate.com/projects/prized-assets

Einzelheiten über die Strategie von First Phosphate zur Schaffung einer vollständig integrierten LFP-Batterie-Lieferkette in Nordamerika auf der Grundlage der Errichtung eines LFP-Batterie-Zentrums in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec finden Sie unter: https://firstphosphate.com/lfp-battery-strategy