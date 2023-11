Anycubic präsentiert spektakuläre Black Friday Blitzangebote für topaktuelle 3D-Drucker und Verbrauchsmaterialien

Das Black Friday Blitzangebot von Anycubic verspricht das ultimative 3D-Druck-Event des Jahres zu werden, das sich sowohl an Enthusiasten als auch an Profis richtet, die auf der Suche nach erstklassigen Druckern sind, bei denen ein günstiger Preis und höchste Qualität zusammenkommen. Das Event bietet eine einmalige Gelegenheit, den perfekten 3D-Drucker zu erwerben, um Kreativität und Innovation zu fördern.

SHENZHEN, China, 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, ein führender Anbieter innovativer 3D-Drucklösungen, freut sich, das mit Spannung erwartete Black Friday Blitzangebot vorzustellen. Bei diesem exklusiven Event wird eine außergewöhnliche Auswahl an Druckern, darunter hochmoderne FDM- und Resin-Modelle, zu unschlagbaren Preisen präsentiert. Darüber hinaus sind auch hochwertige Verbrauchsmaterialien wie PLA und Präzisionsharz mit beeindruckenden Rabatten erhältlich.

Die beste Wahl für Einsteiger: Kobra 2 Neo

Anycubic stellt den Kobra 2 Neo vor, ein wahres Juwel für alle, die ihre 3D-Druck-Reise beginnen. Dieses benutzerfreundliche Wunderwerk garantiert eine schnelle Installation und verfügt über eine automatische Nivellierung, die auch Anfängern einen reibungslosen Start ermöglicht.

Von 11:20-11:30 Uhr ist der Anycubic Kobra 2 Neo am Black Friday zu einem Sonderpreis von 159$ erhältlich.

Hauptmerkmale:

5X Hochgeschwindigkeitsleistung: Profitieren Sie von der erstaunlichen maximalen Druckgeschwindigkeit von 250 mm/s, verbunden mit einer empfohlenen Druckgeschwindigkeit von 150 mm/s. Dies gewährleistet eine perfekte Mischung aus Präzision und Leistung, damit Sie Ihren Ideen mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit Leben einhauche können.

Neuer integrierter Extruder: Dieses aufgerüstete Extrusionssystem und der Kühlmechanismus arbeiten zusammen, um Filamente nahtlos durch das 60-Watt-Hotend zu schmelzen - eine wahrhaft technische Meisterleistung. Unterstützt von einem Lüfter mit 7000 Umdrehungen pro Minute garantiert er eine schnelle Kühlung und ein präzises Abformen Ihres Modells.

LeviQ 2.0 Automatische Nivellierung: Dieses einzigartige Moduldesign verfügt über eine bemerkenswerte Intelligenz. Es gleicht den Versatz der Z-Achse nach der automatischen Nivellierung aus und passt sich so mühelos an verschiedene Benutzeranforderungen und Szenarien an. Diese Eigenschaft macht ihn gleichermaßen effizient und benutzerfreundlich, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Enthusiast sind.