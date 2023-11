Bloomberg berichtete, dass SpaceX plant, seine Satelliteneinheit Starlink möglicherweise bis Ende 2024 an die Börse zu bringen. Um sich auf den Börsengang vorzubereiten, wurden die Vermögenswerte von Starlink in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SpaceX verlagert. Allerdings wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen und der Börsengang könnte sich bis 2025 verzögern oder gar nicht stattfinden. SpaceX-CEO Elon Musk dementierte den Bericht auf Twitter. Es gab in der Vergangenheit bereits Gerüchte über einen Börsengang von Starlink. Tim Farrar, Präsident von TMF-Associates, glaubt, dass ein Börsengang "eher früher als später" kommen könnte. Starlink hat für 2022 Einnahmen von 1,4 Milliarden US-Dollar gemeldet, gegenüber 222 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Anfang des Monats twitterte Musk, dass Starlink den Break-even-Cashflow erreicht habe. Starlink ist wahrscheinlich das profitabelste Segment von SpaceX, mit einem erwarteten Umsatz von fast 15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Die Investmentbank Rainmaker Securities bewertet SpaceX mit 163,6 Milliarden US-Dollar.