Jereh Enviro präsentiert Komplettanlage beim Li-ion Battery Recycling High-End Equipment Forum

YANTAI, China, 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Jereh Environmental Protection Technology Co., Ltd. („Jereh Enviro" oder „Unternehmen"), ein führendes globales Umweltmanagementunternehmen, hat seine neu entwickelte Komplettanlage zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien auf dem Li-ion Battery Recycling High-End Equipment Forum vorgestellt, das gemeinsam vom chinesischen Verband der Maschinenindustrie für Umweltschutz, Jereh Enviro und Shanghai Metals Market organisiert wird.

Da die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien kontinuierlich steigt, ist es notwendig, die Wiederverwertbarkeit von Metallmaterialien, die aus Altbatterien recycelt werden, für die Herstellung neuer Batterien zu gewährleisten. Laut einer globalen Prognose für 2031 wird der Recyclingmarkt für Lithium-Ionen-Batterien ein erhebliches Wachstum verzeichnen und bis zum Jahr 2031 etwa 35,1 Mrd. US-Dollar erreichen – bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,6 % im selben Zeitraum.

Trotz des enormen Marktpotenzials befinden sich die meisten Länder in einem frühen Entwicklungsstadium des Batterierecyclings. Die mit der Branche verbundenen Herausforderungen, wie mangelnde Regulierung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit, werden zu einem wichtigen Anliegen für effizientes Recycling.

Die Komplettanlage zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien von Jereh Enviro, die auf die Überwindung der Probleme bestehender Technologien abzielt, bietet eine sicherere, effizientere und umweltfreundlichere Lösung. Die Anlage, die auf einem innovativen Verfahren basiert, verbessert die Rückgewinnungsrate und den Reinheitsgrad auf 98 % durch eine Kombination aus präziser Zerlegung und Siebung. Im Verfahrensabschnitt der Batteriezerkleinerung werden technische Einschränkungen überwunden, um die Zerkleinerung der Batterien unter Strom zu realisieren. Das „Multi-Seal"-Zerkleinerungssystem und das Inertgas-Schutzsystem garantieren einen sicheren Prozess. Dank der Abgasbehandlung gewährleistet die Anlage, dass aus der Produktionslinie weder Staub noch Gas austritt.

Mit fast zwanzig Jahren Erfahrung in der Herstellung von Umweltschutzausrüstungen für Öl- und Gasfelder ist Jereh Enviro sowohl bei Standards als auch bei Technologien der Ölschlammbehandlung branchenweit führend. In dieser Branche gelten hohe Sicherheits- und Zugangsstandards. Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung auf dem Ölfeld verfügt Jereh Enviro über moderne Technologien zur Minimierung von Sicherheitsrisiken. Darüber hinaus ist das Unternehmen dazu in der Lage, seine Produkte in verschiedenen Ländern zertifizieren zu lassen. Kundenspezifische Anlagen können auf die jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien abgestimmt werden.

Nach dem Event wird eine der Komplettanlagen zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, die mit einer „Niedertemperaturverdampfung und kryogener Elektrolyt-Rückgewinnung" ausgestattet ist, nach Australien geliefert, um dort ein effizientes Recycling zu unterstützen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2280129/Li_ion_Battery_Recycling_High_End_Equipment_Forum.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jereh-enviro-prasentiert-komplettanlage-beim-li-ion-battery-recycling-high-end-equipment-forum-301992438.html