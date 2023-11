Die neueste Farbgestaltung setzt das Indigo-Thema von Riyadh Air fort. Die markanten Linien sind inspiriert von den gewundenen Vordächern traditioneller Beduinenzelte und den eleganten Kurven der arabischen Kalligraphie. Der kühne neue Look zeichnet sich durch ein geschwungenes Cockpit-Fensterdesign aus. Das Indigo-Signaturthema steht in perfektem Kontrast zu einem hellen, einzigartigen, schillernden Rumpf, der Reinheit und die zukunftsorientierte Vision von Saudi-Arabien widerspiegelt.

DUBAI, VAE, 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Das nächste Kapitel am Himmel ist aufgeschlagen: Riyadh Air, Saudi-Arabiens neue Weltklasse-Airline, die sich vollständig im Besitz des Public Investment Fund (PIF) befindet und 2025 abheben soll, enthüllte auf der Dubai Airshow 2023 die zweite ihrer permanenten Doppel-Farbgestaltungen.

Mit der Vision, die Zukunft des Luftverkehrs zu gestalten, enthüllte Riyadh Air auf der Paris Airshow im Juni dieses Jahres ihre erste Farbgestaltung. Zuvor hatte sie bereits ihren IATA Airline Designator Code (RX) erhalten und einen Großauftrag über 90 GEnx-Triebwerke zum Einsatz in ihrer Flotte unterzeichnet, nachdem sie im März eine umfangreiche Bestellung von bis zu 72 Boeing 787-9 Dreamlinern getätigt hatte.

Die zweite, besonders aufwändige Farbgestaltung der Flugzeuge von Riyadh Air besteht aus einer lavendelfarbenen und indigoblauen Lackierung mit einem federähnlichen Muster im hinteren Bereich des Rumpfes sowie dem Schriftzug „Riyadh Air" in englischer und arabischer Sprache und dem Markenzeichen der Fluggesellschaft auf Heck, Triebwerken und dem Unterboden des Flugzeugs. Die zweite Farbgestaltung spiegelt die zukunftsweisenden Ambitionen Saudi-Arabiens wider, indem sie dem innovativen Design mit schillernden Farben eine moderne Note verleiht. Zusammen mit dem verschlungenen, plakativen Schriftzug ist Riyadh Air sofort erkennbar, ob am Boden oder in der Luft.

Riyadh Air wurde im März 2023 von Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz, Premierminister und Vorsitzender des Public Investment Fund (PIF), gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die zukunftsorientierteste Fluggesellschaft der Welt zu werden, die die bestmöglichen Nachhaltigkeitspraktiken anwendet, den Flugverkehr verbessert und einen neuen Standard für Zuverlässigkeit, Komfort und Gastfreundschaft setzt. Als Katalysator für die staatliche Verkehrs- und Logistikstrategie spielt Riyadh Air eine Schlüsselrolle bei der Diversifizierung der saudi-arabischen Wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen, um die Ziele der Vision 2030 zu erreichen. Riyadh Air wird mehr als 100 Ziele anfliegen, zum Wachstum des saudi-arabischen Bruttoinlandsprodukts (ohne Erdöl) um 20 Milliarden USD beitragen und direkt und indirekt mehr als 200.000 neue Arbeitsplätze auf globaler und lokaler Ebene schaffen.

Tony Douglas, CEO von Riyadh Air, sagte, dass die zweite Farbgestaltung eine weitere Absichtserklärung der neuen Fluggesellschaft sei: „Als größtes Start-up in der kommerziellen Luftfahrt seit Jahrzehnten freuen wir uns, der Welt die zweite Farbgestaltung von Riyadh Air vorzustellen, die unverwechselbar sein wird, wenn sie 2025 in die Lüfte steigt, da wir eine der ersten internationalen Fluggesellschaften sein werden, die eine permanente Doppel-Farbgestaltung ihrer aktiven Flotte hat."

„Nach unserem ersten Marktauftritt im März haben wir außergewöhnliche Fortschritte gemacht und eine Reihe von wichtigen Meilensteinen für die Marke erreicht. Dabei haben wir einen obsessiven Blick für Details, eine digitale Denkweise und das Engagement, die besten Praktiken der Branche im Bereich Nachhaltigkeit zu übernehmen. Wir haben unter weltweitem Beifall unsere Farbgestaltung enthüllt, Flottenbestellungen für unsere Großraumflugzeuge bekannt gegeben und mehrere bahnbrechende neue Partnerschaften unterzeichnet. Diese markante zweite Farbgestaltung ist der jüngste Meilenstein für Riyadh Air auf dem Weg, die Zukunft des Luftverkehrs und der Luftfahrt zu gestalten und zu verändern, und es werden noch viele weitere folgen", fügte er hinzu.

