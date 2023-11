Heute ein eher zäher Verfall der immer wichtiger werdenden Optionen an der Wall Street - es ist ein Kampf um die Marke von 4500 Punkte im S&P 500. Da wird gezogen und gezerrt, es geht um riesige Bestände von Calls und Puts, die an dieser Marke beim S&P 500 liegen und entweder wertlos verfallen oder ins Geld laufen. Daher heute eine sehr enge Handelsrange der Indizes an der Wall Street (mit Ausnahme des Nebenwerte-Index Russell 2000). Market Maker könnten versuchen, diese wichtige Marke von 4500 im US-Leitindex zum Handelsschuss zu brechen, um die Calls "zu rasieren". Anfang nächster Woche dürfte dann eine schwächere Phase für die Wall Street kommen, im Fokus am Dienstag vor allem die Zahlen des Highflyers Nvidia. Der Dax weiter fröhlich, während die Bundesregierung in eine ernste Krise gerät..

Hinweise aus Video: