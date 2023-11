Alphabet, im Gegensatz zu Meta oder Amazon, hat eine engere Spanne bei Erträgen und freiem Cashflow. Das Unternehmen verlangsamt das Personalwachstum, was auf eine zunehmende Disziplin hindeutet. Alphabet nimmt ein vorsichtigeres Tempo beim Einstieg in den Bereich der künstlichen Intelligenz ein. Produkte wie Gemini könnten ab 2024 marktverändernd wirken und neue Möglichkeiten für generative KI-Assistenten eröffnen. Die Alphabet-Aktie ist um rund 50 Prozent gestiegen, aber Morgan Stanley hat das Kursziel gesenkt aufgrund höherer Betriebskosten und eines Rückgangs des Umsatzwachstums in wichtigen Segmenten. Dennoch empfehlen die meisten Analysten die Alphabet-Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung.