Volkswagen hat in den ersten zehn Monaten dieses Jahres weniger Autos in China verkauft als im Vorjahreszeitraum, wobei der Absatz um über zwei Prozent auf etwa 2,6 Millionen Fahrzeuge sank. Dies bedeutet, dass der Autobauer nun mehr Fahrzeuge in Europa als in China verkauft und auf sein schlechtestes Jahr in China seit 2012 zusteuert. Aufstrebende chinesische Elektroautomarken setzen dem Konzern zunehmend zu. Die chinesische Marke BYD verkaufte im Vorjahr erstmals mehr als eine Million Autos und könnte dieses Jahr die 2,5 Millionen-Marke erreichen. Laut einer Umfrage ist BYD die erste Wahl für chinesische Verbraucher beim Kauf eines Elektroautos, gefolgt von Tesla und dem heimischen Hersteller Nio. Ausländische Marken, insbesondere japanische, verlieren an Beliebtheit. Die chinesische Marke Zeekr, die erst 2020 gegründet wurde, stellte im Oktober mit über 13.000 ausgelieferten Autos einen Rekord auf. Chinesische Automarken expandieren auch aggressiv auf internationaler Ebene, was die EU-Kommission dazu veranlasst hat, Peking wettbewerbsverzerrende Subventionen für Elektroautos vorzuwerfen.