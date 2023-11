Biden übergibt Apec-Vorsitz an Peru

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat den Vorsitz der Apec-Gruppe zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in San Francisco an Peru übergeben. Biden betonte am Freitag die Fortschritte, die unter anderem bei Investitionen in Infrastruktur und umweltfreundlichere Energie sowie im Kampf gegen Korruption erzielt worden seien. Perus Präsidentin Dina Boluarte kündigte an, sie wolle während des Apec-Vorsitzes unter anderem die Anstrengungen für mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen vorantreiben.

In der Apec-Gruppe arbeiten 21 Staaten rund um den Pazifik zusammen. Dazu gehören neben den USA und China etwa auch Russland, Japan und Südkorea. In den Apec-Staaten leben etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung. Der Block erwirtschaftet zusammen rund 60 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Gruppe hat zum Ziel, in der Asien-Pazifik-Region durch den Abbau von Handelsbarrieren das Wirtschaftswachstum der Mitgliedstaaten zu stärken./so/DP/he