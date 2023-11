Oncoclínicas erzielt im dritten Quartal einen Nettogewinn von 149 Millionen R$ (162 % höher als im 3Q22) und einen Bruttoumsatz von 1,5 Milliarden R$

Seite 2 ► Seite 1 von 2

SÃO Paulo (ots/PRNewswire) - Operativer Cashflow in Höhe von 322 Millionen R$,ein Rekord für das dritte Quartal des UnternehmensOncoclínicas & Co. (B3: ONCO3) meldete für das dritte Quartal 2023 einen Anstiegder Bruttoeinnahmen um 23,4 % auf 1,5 Milliarden R$, ein weiterer Rekord für dasUnternehmen. Die Leistung, die vollständig organisch ist, ist hauptsächlich aufden Anstieg der Zahl der Behandlungen für Patienten (+14,4 %) zurückzuführen,was die Widerstandsfähigkeit des Segments der Krebsbehandlung in Verbindung mitdem Gewinn von Marktanteilen widerspiegelt. Im Neunmonatszeitraum, der am 30.September endete, erreichten die Bruttoeinnahmen 4,4 Milliarden R$. DerBruttogewinn belief sich in 3Q23 auf 495,8 Millionen R$, ein Plus von 21,7 %gegenüber 3Q22 und eine Marge von 35,4 % gegenüber dem Vorjahr (35,0 %), waseine kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz belegt."Wir sind weiterhin mit mehr als 20 % pro Jahr gewachsen, auch ohne neueAkquisitionen in diesem Zeitraum. 2023 war ein Jahr, in dem wir alle Synergienund Wertschöpfungsinitiativen, die wir in den letzten zwei Jahren angekündigthatten, weiter umsetzen konnten. All dies steht im Einklang mit unserer Theseund unserem Geschäftsmodell, das den Patienten in den Mittelpunkt stellt",betont Bruno Ferrari, Gründer und CEO von Oncoclínicas & Co.EBITDA Ex-PILP (ohne Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Auswirkungendes langfristigen Anreizplans) belief sich in 3Q23 auf 269,1 Millionen R$, 39,2% höher als die 193,2 Millionen R$ in 3Q22 und mit einer Marge von 19,2 %, 2,6Prozentpunkte höher als im gleichen Quartal des Vorjahres. DieEBITDA-Verbesserung spiegelt weiterhin die Fortschritte im Integrationsprozessder übernommenen Einheiten wider, wobei Effizienzgewinne und Synergienrealisiert werden konnten. In den ersten neun Monaten des Jahres (9M23) beliefsich das EBITDA Ex-PILP bereits auf 814,2 Millionen R$, mit einer Marge von 20,1%.Dies war auch das fünfte Quartal in Folge mit einem Nettogewinn, der 149,3Millionen R$ erreichte und damit mehr als 2,6 Mal so hoch war wie im gleichenZeitraum des Jahres 2022. Der Nettogewinn für die ersten neun Monate des Jahresbelief sich auf 225,5 Millionen R$. Der operative Cashflow (OCF) belief sich aufinsgesamt 322 Millionen R$ und spiegelt ein weiteres Quartal mit solidenBetriebsergebnissen, aktivem Management des Umsatzzyklus, der Lagerbestände undintensiver Arbeit mit den Lieferanten wider. Für den Zeitraum 9M23 liegt die