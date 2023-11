Sinkende Ölpreise und Renditen – eine perfekte Kombination

So kratzte zum Beispiel die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen die Aktienindizes am 26. Oktober noch an der 5%-Marke (siehe vertikale Linie im folgenden Chart). Seitdem ging es in einem recht hohen Tempo abwärts – auf aktuell „nur noch“ 4,381 %.

Das ist ein Rendite-Rückgang um mehr als 10 %. Zeitgleich haben die Technologieindizes der USA um mehr als 13 % zugelegt (siehe „Ein langfristiges Elliott-Wellen-Szenario für den Nasdaq 100“). Das ist schon mal ein glasklarer Zusammenhang. Die negative Korrelation zwischen Anleiherenditen und Aktienkursen, über die ich in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet hatte (zuletzt am 24. Oktober – siehe „Die neuen Korrekturtiefs sind da! Und jetzt?“), hält also an.

Was war der Auslöser für die Trendwende?

Doch was hat den Renditerückgang ausgelöst? Sicherlich, die jüngsten Verbraucherpreisdaten aus den USA haben auf einen nachlassenden Inflationsdruck hingedeutet und entsprechende Reaktionen der Anleger ausgelöst. Doch die Daten wurden erst vor vier Tagen veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt waren die aktuellen Trends an den Anleihe- und Aktienmärkten längst im Gange – seit fast 3 Wochen. Die Preisdaten haben die bereits begonnenen Bewegungen also lediglich befeuert.

Ölpreise eingebrochen

Um den Auslöser für die kurzfristigen Trendwechsel zu finden, muss man aus meiner Sicht wieder einmal einen Blick auf die Ölpreise werfen. Am 28. September erreichte die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ein Trendhoch bei rund 94 US-Dollar (siehe vertikale Linie im folgenden Chart). Bis zum 6. Oktober kam es zu einem scharfen Rücksetzer.

In dieser Zeit konnten sich die Kurse an den Aktienmärkten etwas erholen. Die Renditen stiegen allerdings derweil weiter an. Und als dann auch die Ölpreise wieder zulegten, stürzten die Aktienmärkte auf neue Korrekturtiefs. Von nachlassenden Inflations- und Zinsängsten war also bis dahin nur wenig zu sehen.