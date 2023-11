Entdecken Sie die verborgenen Software-Giganten: Atoss und TeamViewer revolutionieren die Arbeitswelt!

Die deutsche Softwareindustrie besteht nicht nur aus SAP, sondern auch aus Unternehmen wie Atoss und TeamViewer, die sich als Top-Performer etabliert haben. Atoss, ein Spezialist für Workforce Management, hat die Erwartungen regelmäßig übertroffen und ist ein Vorreiter im Ausbau von Cloud- und Subskriptionsmodellen. Die Software von Atoss ermöglicht Unternehmen, den Arbeitseinsatz ihrer Mitarbeiter zu managen und zu planen, wobei Dienstpläne automatisiert erstellt und Arbeitszeiten rechtskonform erfasst und dokumentiert werden. Atoss ist der Branchenprimus mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und weltweit werden mehr als vier Millionen Mitarbeiter mit Hilfe der Atoss-Dienste eingesetzt und gesteuert. Der Vorstand hat die Prognose für die nächsten beiden Geschäftsjahre bekräftigt und Umsätze von 160 Mio. bzw. 190 Mio. EUR sowie eine operative Marge von über 30 Prozent in Aussicht gestellt.TeamViewer hat nach einem Boom in der ersten Phase der Corona-Pandemie eine harte Anpassung der Bewertungskennziffern erlebt, konnte sich aber dank eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms erholen. Das Unternehmen wächst kontinuierlich und profitabel mit seinen Remote-Lösungen, die es ermöglichen, PC-Arbeitsplätze, Server, mobile Endgeräte und sogar ganze Industrieanlagen aus der Ferne zu überwachen, zu steuern und bei Bedarf zu reparieren. CEO Oliver Steil setzt auf die Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, beispielsweise durch den Einsatz einer Augmented-Reality-Lösung in großen Logistiklagern.