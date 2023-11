Ölpreise stürzen nach schwachen US-Konjunkturdaten ab - Erholung am Freitag

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach schwachen US-Konjunkturdaten deutlich gesunken. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 3,25 Dollar auf 77,93 US-Dollar. Auch der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember sank um 3,35 Dollar auf 73,31 Dollar. Die schwachen Konjunkturdaten aus den USA, insbesondere der stärkere Rückgang der Industrieproduktion im Oktober und die höher als erwarteten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, belasteten die Ölpreise. Eine schwächere Konjunkturentwicklung dämpft die Nachfrage nach Rohöl. Marktbeobachter wiesen auch auf den Anstieg der Ölreserven in den USA hin, der stärker als erwartet ausfiel und die Ölpreise weiter unter Druck setzte. Die Ölreserven in den USA sind mittlerweile auf das höchste Niveau seit August gestiegen. Zudem belastete die Aussicht auf eine schwächere konjunkturelle Entwicklung in großen Industriestaaten die Ölpreise. Höhere Leitzinsen, insbesondere in den USA, zeigen Wirkung und bremsen die Wirtschaft.Am Freitag legten die Ölpreise nach ihrer jüngsten Talfahrt wieder zu. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 2,40 Dollar auf 79,82 US-Dollar. Auch der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 2,15 Dollar auf 75,05 Dollar. Die schwächere US-Währung unterstützte die Ölpreise, da das in Dollar gehandelte Rohöl dadurch günstiger wird. Zudem setzte nach den deutlichen Verlusten der letzten Tage eine Gegenbewegung ein. Am Donnerstag waren die Ölpreise um mehr als drei Dollar je Barrel gefallen, auf den tiefsten Stand seit Juli. Die schwachen US-Konjunkturdaten hatten den Preisrutsch ausgelöst. Marktexperten kommentierten den Preisrückgang mit Nachfragesorgen und der Erwartung eines überversorgten Marktes. Seit einem Monat gehen die Ölpreise tendenziell nach unten und liegen mittlerweile deutlich unter dem Niveau von Anfang Oktober. Einige Experten halten die Nachfragesorgen jedoch für übertrieben und verweisen auf die leicht erhöhte Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur für dieses und nächstes Jahr.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 80,51USD gehandelt.