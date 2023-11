Feierlaune an den Börsen trotz Bedenken der Fed - Leitzinssenkung erwartet, aber Ölpreisverfall droht

Die Fed ist besorgt über die Feierlaune an den Börsen, da dies den Bemühungen der straffen Geldpolitik entgegenwirkt. Die Anleger feiern das Ende der Zinserhöhungen und erwarten bereits eine Leitzinssenkung im Mai 2024. Die gestern gemeldeten Erzeugerpreise in den USA stiegen schwächer als die Verbraucherpreise am Vortag. Der Deutsche Aktienindex ist technisch überkauft und könnte eine Abkühlung erfahren. Die Lösung im US-Haushaltsstreit ist nur vorübergehend, da im neuen Jahr ein neuer Shutdown droht. Die Zusammenarbeit zwischen China und den USA ist begrenzt, da es immer noch Misstrauen gibt. Die Freundschaft zu Russland wurde nicht erwähnt. Die Börse reagiert positiv auf sinkende Zinsängste und Renditen. Sinkende Ölpreise könnten jedoch eine schwächelnde Weltwirtschaft signalisieren und langfristig negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. Die OPEC+ und die Notenbanken könnten Maßnahmen ergreifen, um den Ölpreisverfall zu stoppen. Der DAX wird voraussichtlich positiv in die Woche starten. An der Wall Street gab es eine Konsolidierung, aber noch kein Gegensignal. Heute stehen wichtige Daten zur Leistungsbilanz und den Verbraucherpreisen aus der Eurozone sowie Baugenehmigungen und COT-Daten aus den USA an.

