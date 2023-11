Hellofresh-Aktie stürzt ab: Unerwartete Probleme in den USA gefährden Glaubwürdigkeit und Kurs

Die Aktien von Hellofresh werden am Donnerstag mit starken Kursverlusten erwartet. Der Kurs sackte im Handel auf der Plattform Tradegate um etwa zehn Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss ab. HelloFresh begründete die Kürzungen an den Jahreszielen für Umsatz und operativen Gewinn mit unerwarteten Problemen in seinem wichtigsten Einzelmarkt USA. Die Glaubwürdigkeit des Kochboxenversenders wird nun in Frage gestellt, da die Ziele erst vor drei Wochen bei der Vorlage der Quartalszahlen bestätigt wurden. Im Xetra-Handel droht der Aktie ein neues Tief seit Juni. Die Deutschen Bank strich ihre Kaufempfehlung für die Papiere und bezeichnete das vierte Quartal als enttäuschend. Die Aktien von Hellofresh verloren seit dem September-Hoch 38 Prozent an Wert. Die Senkung des Ausblicks kostet Hellofresh am Aktienmarkt viel Glaubwürdigkeit. Die Aktien brachen kurz nach dem Handelsstart um ein Fünftel ein. Hellofresh hatte die Jahresziele aufgrund unerwarteter Probleme in den USA zusammengestrichen. Das Hochfahren der neuen Produktionsstätte in Arizona zieht sich in die Länge und die Wasserknappheit sowie fehlendes Personal erschweren die Herstellungsprozesse. Die Deutsche Bank strich ihre Kaufempfehlung und stuft das Papier nun mit "Halten" ein. William Woods vom Analysehaus Bernstein Research stuft die Papiere mit "Underperform" ein und glaubt, dass das US-Kochboxengeschäft strukturelle Probleme hat. Die Aktien haben seit ihrem Jahreshoch im September mehr als die Hälfte an Wert verloren. Während der Corona-Pandemie galten Essenslieferer wie Hellofresh noch als Lieblinge der Anleger. Die Hellofresh-Aktie korrigierte von über 20 Euro auf knapp über 16 Euro. Der Grund dafür liegt in einer schwächeren Gesamtjahresprognose. Das Management musste die eigene Prognose auf ein Umsatzwachstum von 2 % bis 5 % korrigieren. Analysten und Börsenmedien sprachen von einem Vertrauensverlust. Trotzdem gibt es weiteres Wachstum bei Hellofresh, und das Geschäftsmodell scheint intakt zu sein. Die Umsatzprognose ist ärgerlich, aber kein Beinbruch für die Investitionsthese. Die Aktien sind preiswert und es wird weiterhin Wachstum erwartet.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 16,05EUR gehandelt.