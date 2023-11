Siemens plant Aktienrückkaufprogramm im Wert von 6 Mrd. Euro - Positive Geschäftsaussichten für 2024 und darüber hinaus

Der Technologiekonzern Siemens plant ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu sechs Milliarden Euro. Das Unternehmen gab bekannt, dass das Programm direkt nach Abschluss des aktuellen Programms starten soll. Das derzeitige Aktienrückkaufprogramm ist zu 90 Prozent abgeschlossen, wobei Siemens bereits Aktien im Wert von 2,7 Milliarden Euro zurückgekauft hat.Die kanadische Bank RBC hat Siemens nach einem Treffen mit der Führungsspitze des Unternehmens auf "Outperform" belassen. Das Kursziel wurde auf 185 Euro festgelegt. Der Vorstandsvorsitzende Roland Busch und Finanzchef Ralf Thomas äußerten sich positiv zum Geschäftsausblick, sowohl für das Jahr 2024 als auch für die folgenden Jahre. Insbesondere wurde erwartet, dass das Wachstum der Sparte Smart Infrastructure (SI) weiterhin positiv bleibt und dass sich die Nachfrage in der Sparte Digital Industries (DI) stabilisiert.Siemens plant, in den nächsten fünf Jahren Aktien im Wert von bis zu sechs Milliarden Euro zurückzukaufen. Das Unternehmen hat bereits ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, das zu 90 Prozent abgeschlossen ist. Siemens hat bisher Aktien im Wert von 2,7 Milliarden Euro zurückgekauft.Die kanadische Bank RBC hat Siemens nach einem Treffen mit der Führungsspitze des Unternehmens auf "Outperform" belassen. Das Kursziel wurde auf 185 Euro festgelegt. Der Vorstandsvorsitzende Roland Busch und Finanzchef Ralf Thomas äußerten sich positiv zum Geschäftsausblick, insbesondere für das Jahr 2024 und die folgenden Jahre. Es wird erwartet, dass das Wachstum der Sparte Smart Infrastructure (SI) weiterhin positiv bleibt und dass sich die Nachfrage in der Sparte Digital Industries (DI) stabilisiert.Siemens plant ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu sechs Milliarden Euro. Das Programm soll direkt nach Abschluss des aktuellen Programms starten. Das Unternehmen hat bereits Aktien im Wert von 2,7 Milliarden Euro zurückgekauft. Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 185 Euro festgelegt. Der Vorstandsvorsitzende Roland Busch und Finanzchef Ralf Thomas äußerten sich positiv zum Geschäftsausblick, insbesondere für das Jahr 2024 und die folgenden Jahre. Das Wachstum der Sparte Smart Infrastructure (SI) soll weiterhin positiv bleiben und in der Sparte Digital Industries (DI) wird eine Nachfragestabilisierung erwartet.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 148,4EUR gehandelt.