Volkswagen plant Sparprogramm: Kosten um 10 Mrd. Euro senken und Investitionen drastisch reduzieren

Volkswagen hat am Freitag Vorstand und Aufsichtsrat über die Investitionsplanung der kommenden fünf Jahre beraten. Dabei wurde auch der Stand des geplanten Sparprogramms für die Kernmarke Volkswagen diskutiert. Einzelheiten wurden jedoch nicht genannt. Das Sparprogramm hat das Ziel, die Kosten bis 2026 um zehn Milliarden Euro zu senken. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat laufen seit Oktober. Als Sofortmaßnahme wurde bereits ein Einstellungsstopp für die wichtigsten Standorte verhängt.Im Rahmen der Planungsrunde wurden die Investitionen und die Werksbelegung für die nächsten fünf Jahre festgelegt. Der Vorstand hat alle Projekte und zugehörigen Budgets strategisch beleuchtet, um die nötige Investitionsdisziplin sicherzustellen. Das insgesamt geplante Investitionsvolumen wurde jedoch nicht genannt. Finanzvorstand Arno Antlitz kündigte an, dass die Investitionen 2024 und 2025 einen Höchststand erreichen werden und danach deutlich sinken sollen. Dies begründete er damit, dass derzeit sowohl in Verbrenner als auch in neue Elektro-Modelle investiert werden müsse, diese Doppelbelastung jedoch mit dem bevorstehenden Ende der Verbrenner entfalle.Die Eckpunkte der künftigen Werksbelegung wurden bereits Ende September vorgestellt. Die geplante neue Fabrik für das Zukunftsmodell Trinity wird nicht in Wolfsburg, sondern in Zwickau gebaut. Stattdessen ist nun ein neuer Elektro-Golf für Wolfsburg im Gespräch, während Osnabrück den Zuschlag für einen Elektro-Porsche erhalten hat.Der Volkswagen-Konzern hat nach dem Inkrafttreten des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes bisher keine Menschenrechtsverletzungen in seinem eigenen Geschäftsbereich festgestellt. Allerdings wurden in der gesamten Lieferkette Risiken und konkrete Verdachtsfälle identifiziert. Das deutsche Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten zur Einhaltung von Menschenrechten und zur jährlichen Berichterstattung. Volkswagen strebt an, das Gesetz in diesem Jahr bestmöglich umzusetzen und im kommenden Jahr über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinauszugehen. Das umstrittene Werk Urumqi in China fällt nicht unter das Gesetz, wird aber dennoch von Volkswagen überprüft.Jörg Schlagbauer wurde zum neuen Betriebsratschef des Audi-Stammwerks in Ingolstadt und zum Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats gewählt. Er tritt die Nachfolge von Peter Mosch an. Die Entwicklung und Auslastung der Standorte Neckarsulm und Ingolstadt haben für Schlagbauer höchste Priorität. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Modernisierungsoffensive zur Entwicklung der Standorte, eine nachhaltige Auslastung durch zukunftsfähige Modelle und den verstärkten Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder bei Audi.

