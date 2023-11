Eli Lilly plant Milliardeninvestition in Rheinland-Pfalz: Neues Werk für Abnehmpräparate

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly plant laut einem Bericht von "Business Insider" einen Produktionsstandort in Rheinland-Pfalz. Es soll eine einstellige Milliardensumme in ein neues Werk investiert werden. Details dazu sollen gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin bekanntgegeben werden. Das Unternehmen plant, in dem Werk ein neues Abnehmpräparat herzustellen.Am Freitag ist ein Termin mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt angekündigt, bei dem es um eine anstehende Ansiedlung in einem erweiterten Industriegebiet geht. Kreisen aus der rheinland-pfälzischen Landesregierung zufolge wird es dabei um Eli Lilly gehen. Das Unternehmen selbst wollte sich zunächst nicht dazu äußern.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly plant, mit mehr als zwei Milliarden Euro eine neue Produktionsstätte für Medikamente etwa gegen Diabetes in Rheinland-Pfalz zu errichten. Der neue Standort in Alzey nahe Mainz soll ab 2024 aufgebaut werden. Die Kosten der geplanten Fertigungsanlage umfassen 2,5 Milliarden Dollar.Bis zu 1000 Menschen sollen dort beschäftigt sein, zusätzlich würden 1900 Arbeitsplätze in der Bauphase entstehen. Mit der geplanten Produktionsstätte in Alzey will Lilly sein Standortnetzwerk für injizierbare Medikamente und die dazugehörenden Injektionspens ausbauen. Das Unternehmen plant, sein Portfolio für Medikamente gegen starkes Übergewicht auszubauen. Die Produktion ist für den globalen Absatz vorgesehen.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lobte die Investition von Eli Lilly als eine der größten einzelwirtschaftlichen Entscheidungen in Deutschland in diesem Bereich. Die Ansiedlung des Unternehmens finde ohne staatliche Investitionen statt und stärke die medizinische Souveränität in Deutschland und Europa. Habeck und Gesundheitsminister Karl Lauterbach betonten, dass ein Grund der Investitionsentscheidung in der Verzahnung mit anderen Akteuren der Forschungs- und Entwicklungslandschaft liege. Der Standort Deutschland sei hoch innovativ.Eli Lilly ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit mehr als 40.000 Beschäftigten und Sitz in Indianapolis. Das Unternehmen stellt unter anderem Arzneien gegen Diabetes und starkes Übergewicht her.

